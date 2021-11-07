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في العيد القومي للأقصر.. «الشباب والرياضة» توزع ورودًا على السائحين بمعابد الكرنك

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في العيد القومي للأقصر.. «الشباب والرياضة» توزع ورودًا على السائحين بمعابد الكرنك في العيد القومي للأقصر.. «الشباب والرياضة» توزع ورودًا على السائحين بمعابد الكرنك

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تولت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر توزيع الوروود على السائحين داخل معبدالكرنك، بحضور شباب YLY شباب يدير شباب، بمناسبة احتفالات الأقصر بعيدها القومي.

توزيع ورود على السياح بمعابد الكرنك

وقال «رشوان» إن هذه المبادرة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بتوزيع الورود على السائحين تأتي في ظل انتعاشة سياحية مميزة تشهدها محافظة الأقصر، بتوافد الآلاف من الأفواج السياحية حول العالم، على معابد الكرنك بالبر الشرقي، وذلك وسط أجواء مميزة بين الأفواج السياحية التي تتوافد بصورة طبيعية على مدار الساعة للاستمتاع بالطقس الدافئ المميز لعاصمة السياحة العالميّة.

توزيع ورود على السياح بمعابد الكرنك

واضاف ان ذلك بعد نجاح وزارة السياحة والآثار في المشروعات القومية الكبرى التي تجرى داخل الكرنك بأيدٍ مصرية خالصة، والمشروعات الأثرية المتميزة التي تتم في جميع المقاصد الأثرية في الأقصر.

توزيع ورود على السياح بمعابد الكرنك
توزيع ورود على السياح بمعابد الكرنك

كما اعرب أعرب السياح عن سعادتهم لتواجدهم داخل معابد الكرنك في المحافظة السياحية وسط أجواء سياحية وأمنية مشددة لتأمين السياح الوافدين لمحافظة الأقصر لزيارتها وزيارة معالمها السياحية والأثرية.

المصرى اليوم

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