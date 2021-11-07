سعفان: أول دفعة من العمالة المصرية تسافر إلى ليبيا قبل نهاية 2021

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن أولى دفعات العمالة المصرية التي تسافر إلى ليبيا تتمثل في قطاع التشييد والبناء والمقاولات، مؤكدا حرص الوزارة على زيادة أعداد العمالة التي يتم تصيرها للدول الأخرى.

وأضاف سعفان ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توقيع بروتوكول الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا لتسهيل تنقل العمالة المصرية، استعدادا لعودتها إلى طرابلس للمشاركة في عملية الإعمار.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه من خلال منظومة الربط الإلكتروني سيتم تحديد أنواع العمالة والخبرات المطلوبة للعمل في ليبيا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والإعلان عن مختلف أنواع العمالة لإتاحة الفرصة لمن تتوفر فيهم الشروط والمواصفات المطلوبة.

وتابع: «بمجرد إرسال ليبيا الطلبات سيبدأ توريد العمالة»، مشيرا إلى أن أول دفعة من العمالة المصرية ستسافر إلى ليبيا قبل نهاية 2021.