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رئيس مياه سوهاج: تنفيذ مشروعات بالمحافظة بقيمة 150 مليون جنيه

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رئيس مياه سوهاج: تنفيذ مشروعات بالمحافظة بقيمة 150 مليون جنيه رئيس مياه سوهاج: تنفيذ مشروعات بالمحافظة بقيمة 150 مليون جنيه

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نفذت مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات للدعم المؤسسى بالمحافظة، بقيمة تخطت ١٥٠ مليون جنيه.

جاء ذلك اليوم، خلال إجتماعه مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى ضم لورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس عاطف عزت عبدالسيد رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية، والمهندس محمد على صبرى نائب مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة الممول من الوكالة الأمريكية.

وقال رئيس مياه سوهاج، إن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التي نفذتها الوكالة الأمريكية بالمحافظة تمثلت في محطتى معالجة الحديد والمنجنيز بقرية جزيرة شندويل ونجع العرايا بمركز سوهاج، وتوصيل المياه للمناطق المحرومة بنجع الهريف بمركز ساقلتة، ومشروعات الصرف الصحى المتكامل بقرى «بنجا، وبنهو، وبنى عمار، وحمودة» بمركز طهطا، ومشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما، فضلاً عن تنفيذ العديد من برامج الدعم المؤسسى، وتوفير الأجهزة والمعدات للقطاع التجارى والمالى، والتخطيط والمشروعات، وكذلك مشروع برنامج الحلول المتكاملة للمياه، منوهاً بأنه جارى تنفيذ مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما بقيمة ٤.٥ مليون دولار.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أن وفد الوكالة الأمريكية تفقد معمل المياه المركزى للشركة، ومشروع الصرف الصحى بقرية الشوكا، والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠ لتر / ثانية، وخط إنحدار بطول ١٤٠ كيلو متر، وعدد ٢٠٠٠ وصلة منزلية تخدم ١٥ ألف نسمة، بالإضافة إلى تفقد مشروع الصرف الصحى بقرية «سلامون» بمركز طما، والذى تم تنفيذه لخدمة ٢٢ ألف نسمة بقرية «سلامون»، لافتاً إلى قيام طلاب مدرسة السعادة الإبتدائية بتقديم عرض مسرحى لوفد المعونة تقديراً على مجهوداتهم في توصيل خدمة الصرف الصحى للقرية.

المصرى اليوم

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