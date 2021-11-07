عباس الطرابيلي ضمن مشروع «عاش هنا» لوزارة الثقافة

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ضمن مشروع عاش هنا التابع لجهاز التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، تم تركيب لوحة خاصة بالكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، الأحد، على العقار رقم 7 شارع الدكتور محجوب ثابت بالعجوزة، والذي كان يقطن به منذ عام 1963 والتي تسمح لمن يشاهدها أن يقرأ نبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه محمله على تطبيق QR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفه بتاريخ الشخصيات والمباني المهمه على مستوي الجمهورية.

ولد الكاتب الراحل في 11 يناير 1936 ورحل عن عالمنا في 12 مارس 2021.

وتهدف اللوحه إلى تكريم كتاباته وتخليد ذكراه على مدى الأجيال، لوحة «عاش هنا»، جزء من مشروع ذاكرة المدينة، المعد من المركز القومى للتنسيق الحضارى ومجلس الوزراء، ووزارة الثقافة المصرية، لتكريم الرواد في كل المجالات، توضع اللوحه امام مدخل العقار.

ففي هذه العماره سكن عباس الطرابيلي، وشهدات منذ البداية لكتاباته ومؤلفاته بعد تخرجه من كليه الأداب قسم صحافة بجامعة القاهرة.

مشروع «عاش هنا» يهدف إلى توثيق المباني والاماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء الذين ساهم في اثراء الحركة الثقافية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.