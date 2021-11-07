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محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان جلسة إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية كوم إدريجة

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محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان جلسة إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية كوم إدريجة محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان جلسة إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية كوم إدريجة

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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، جلسة الصلح التي عقدتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة الشعبية لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أبوخزيم والعمارنة أبورسلان من عزبة التل بقرية كوم إدريجة.

حيث قدم الممثل عن عائلة رسلان كفنه لعائلة المجني عليه من أبوخزيم، وتعهدا بنبذ الخلافات، وإنهاء الخصومة بين العائلتين، وتبادلا طرفا الخصومة التصافح والعناق، مرددين قسم العفو والصلح وإنهاء النزاع فيما بينهما وعدم العودة للخصومة مجددا.

وأعرب المحافظ عن شكره للقيادات الأمنية والشعبية، وكل من سعى في الصلح لانهاء هذه الخصومة الثأرية وإرساء مبدأ «الصلح الخير» لافتا إلى أن الخصومة تمزق نسيج المجتمع ويعيق جهود التنمية، مشيرا إلى أن «العفو» اسم من أسماء الله الحسنى، وأن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح، واجب ديني وعمل نبيل حثت ودعت إليه جميع الأديان السماوية، لنشر الألفة والمحبة والأمن والسلام بين المواطنين.

المصرى اليوم

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