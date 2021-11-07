«شباب ورياضة» الأقصر تشارك في مناقشة خريطة القطاعات الاقتصادية بمحافظتي قنا والأقصر

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شاركت مديرية الشباب والرياضة بالاقصر بقيادة صلاح رشوان مدير عام المديرية، في ورشة عمل لمناقشة خريطة القطاعات الاقتصادية بمحافظتي قنا والأقصر.

وتم عقد ورشة العمل اليوم الأحد بمقر مكتبة مصر العامة ، وذلك بحضور الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والسفير الهولندي، هان ماوريتس سخابفلد، وبحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدي محمد على، نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور هاني السلاموني، مدير قطاع المشروعات والبرامج بمؤسسة انرووت.

واستعرضت الورشة خرائط القطاعات الإقتصادية في محافظتي الأقصر وقنا التي قامت بها مؤسسة انرووت للتنمية وفريق مشروع مسار لتحديد فرص الإستثمار في القطاعات الواعدة في المحافظتين.

كما تم تنظيم حلقة نقاشية لمناقشة نتائج الدراسات واستعراض بعض النماذج الناجحة للمشروعات الناشئة في الصعيد، حيث تأتي هذه الدراسات تماشيا مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية.