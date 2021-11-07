أخبار عاجلة

غانا تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف -
البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة -
محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش أول طلبات تشافي لإنقاذ برشلونة -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
تقلبات جوية حادة وسريعة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين إلى السبت 20 نوفمبر -
هاني سعيد ينتقد جهاز المنتخب بسبب عبدالله السعيد -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الطلقات النارية -
أمين صندوق الزمالك: «مفيش فلوس للتجديد للاعبين.. والحل المناسب إجراء الانتخابات غدًا» -
شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران -
«فستاني اتقطع من كتر استعجالي».. أصالة تتأخر ساعة ونصف عن حفلها بـ«الموسيقى العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«شباب ورياضة» الأقصر تشارك في مناقشة خريطة القطاعات الاقتصادية بمحافظتي قنا والأقصر

Print
«شباب ورياضة» الأقصر تشارك في مناقشة خريطة القطاعات الاقتصادية بمحافظتي قنا والأقصر «شباب ورياضة» الأقصر تشارك في مناقشة خريطة القطاعات الاقتصادية بمحافظتي قنا والأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالاقصر بقيادة صلاح رشوان مدير عام المديرية، في ورشة عمل لمناقشة خريطة القطاعات الاقتصادية بمحافظتي قنا والأقصر.

وتم عقد ورشة العمل اليوم الأحد بمقر مكتبة العامة ، وذلك بحضور الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والسفير الهولندي، هان ماوريتس سخابفلد، وبحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدي محمد على، نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور هاني السلاموني، مدير قطاع المشروعات والبرامج بمؤسسة انرووت.

واستعرضت الورشة خرائط القطاعات الإقتصادية في محافظتي الأقصر وقنا التي قامت بها مؤسسة انرووت للتنمية وفريق مشروع مسار لتحديد فرص الإستثمار في القطاعات الواعدة في المحافظتين.

كما تم تنظيم حلقة نقاشية لمناقشة نتائج الدراسات واستعراض بعض النماذج الناجحة للمشروعات الناشئة في الصعيد، حيث تأتي هذه الدراسات تماشيا مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

أول تعليق من كوبر على تأهل مصر والكونغو للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال

أول تعليق من كوبر على تأهل مصر والكونغو للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال