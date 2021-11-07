«احتفال مبهر بعيد ميلاده».. محمد حماقي يشعل ستاد القاهرة بـ«ظلموني» و«لا ملامة» (صور)

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أحيا المطرب محمد حماقي، حفلا بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، افتتحه بأغنية «نفسي ابقي جنوا» وسط هتافات وصيحات إعجاب الجمهور.

وأعرب حماقي عن سعادته بتواجده وسط جمهور مميز يضم الشباب من مختلف الجنسيات العربية.

وواصل حماقي الحفل بمزيد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «أجمل يوم» «أحلى حاجة فيكي»، «يزلزل»، «ما بلاش»، «ناويها»، «ليه بيلوموني»، «يا ستار»، فضلا عن عدد كبير من ألبوم «يا فاتني» منها «لا ملامة»، «لوهتسيب»، «تك»، «طالع موضة»، «عرض مستمر»، «ظلموني»، «مش قادر أنسى» و«قالوا عنك».

تخلل الحفل احتفالية خاصة بعيد ميلاد حماقي وبنجاح ألبوم «يا فاتني»، وتواجد بالحفل الفنان محيي إسماعيل.