ثقافة الأقصر تناقش دور الموسيقى في العرض المسرحي

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ناقش فرع ثقافة الأقصر دور الموسيقى في العرض المسرحى في ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، التي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية الوعى الفكرى، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ونُظمت مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس.

وعقدت محاضرة بعنواندور الموسيقى في العرض المسرحي» أوضح المخرج المسرحي كريم الشاوري ما هو دور الموسيقى في العرض المسرحي والموسيقى والعرض المسرحي منذ قدم التاريخ، أعقبها محاضرة أخرى بعنوان«الشعار ومده تأثيرة على هوية المؤسسات».

وأوضحت الفنانة التشكيلية شرين فتح الله الطاهر تعريف اللوجو وخصائص وأنواع الشعار، فيما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة أونلاين بعنوان «العلم والعلماء» أوضح شعبان شلبى أن العالم العامل أفضل من العابد والعلم يبني الأمم ويرفع شأن المتعلم، بالإضافة إلى أمسية شعرية أونلاين للشاعر أحمد العراقي وألقى قصيدة بعنوان «شارع مصطفى النحاس»، وكذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير بعنوان«بين الوشوش».

كما أعد القصر مواهب من القرية وموهبة الإلقاء في الشعر إسراء عبدالراضى وألقت قصيدة «أخى الإنسان».