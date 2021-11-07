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فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر.. آخر موعد للسداد دون دفع غرامة

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فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر.. آخر موعد للسداد دون دفع غرامة فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر.. آخر موعد للسداد دون دفع غرامة

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حددت الشركة المصرية للاتصالات WE فترة شهر سماح لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبروالتى تحسب عن استهلاك شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021.

وتستعرض المصري اليوم مع حضراتكم رابط فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021 ، وأيضًا مواعيد دفع فواتير التليفون الأرضي .

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي وموعد قطع الخدمة

قامت الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي فى يوم 15 أكتوبر، ومنحت شهر سماح للسداد ينتهى في يوم 14 نوفمبر من الشهر الجاري.

تمنع شركة وي عمل المكالمات من التليفون الأرضي عن العملاء غير المسددين للفاتورة اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر لمدة شهر.

تقطع شركة WE الحرارة عن تليفونات العملاء غير المسددين لفاتورة أكتوبر وتفرض غرامة تأخير اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر 2021.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

تستطيع معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال طريقيتين الأولي عبر موقع شركة وي على الانترنت، أو عبر الإتصال بالرقم المختصر 19777 التابع للشركة من التليفون الأرضي.

ويمكن الاستعلام عن الفاتورة مباشرة عبر الدخول علي الرابط التالي: رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون .

ويتم الاستعلام بكل سهولة من خلال إدخال كود المحافظة وكذلك رقم التليفون الأرضي الذى ترغب فى معرفة قيمة الفاتورة الخاصة به.

ما هي طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

توجد عدة طرق يمكن من خلالها دفع فواتير التليفون الأرضي، وهي: الدفع المباشر أو أون لاين عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE.

وتوجد 11 طريقة أخري للدفع المباشر من خلال السنترالات التابعة للشركة، أو مكاتب البريد المصري، أو خدمة فوري، أو عبر خدمة فودافون كاش.

ويمكن الدفع أيضًا عبر ماكينات ATM ببنكي التجاري الدولي CIB والأهلي المصري، وكذلك عبر خدمات مصاري وسداد ممكن وخدماتي وأمان و Bee.

ما هو رقم أعطال التليفون الأرضي؟

يبحث الكثيرون عن رقم أعطال التليفونات، وتتلقي الشركة المصرية للاتصالات الشكاوي الخاصة بأعطال التليفونات عبر الرقم المختصر 111 والمخصص لتلقي أعطال التليفون الأرضي.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر دون غرمة

المصرى اليوم

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