غداً.. قطع المياه عن مدينة أخميم 6 ساعات للقيام بأعمال الصيانة

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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه سيتم غداً الإثنين قطع مياه الشرب عن مدينة أخميم، ومنطقة طريق سوهاج / أخميم، ومدينة ناصر، وقرية نيدة، وقرية الصوامعة شرق، وقرية آبار لمدة 6 ساعات، وذلك للقيام بأعمال الصيانة لخطوط المياه الرئيسية.

وأوضح رئيس مياه سوهاج- في بيان له مساء اليوم- أنه سيتم قطع المياه في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة مساءاً، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٩ من نفس الشهر، ولمده ٦ ساعات، مشددا على القائمين بتلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالتوقيتات المحددة لإعادة ضخ المياه للمواطنين فور الإنتهاء.

وأهاب رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم المائية خلال فترة الانقطاع، وأنه يمكن استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن ١٢٥.