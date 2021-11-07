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لقى اليوم شخص مصرعه، وأصيب 10 أشحاص آخرون بإصابات وكدمات وسحجات متفرقة في حوادث سير متفرقة بمراكز أخميم، والمنشاة، وطهطا، بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارات بهذة الحوادث، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، إلى أماكن البلاغات، وتبين من المعاينة والفحص، أن الحادث الأول بمركز أخميم وقع على الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 40 بدائرة المركز، وأثناء سير سيارة ملاكي قيادة شعبان. أ. م «36 سنة- سائق» ويقيم بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، إختلت عجلة القياده في يده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدي لإنقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة، وإصابة 4 أشخاص آخرين يقيمون بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من مستقلي السيارة، وتم نقل الجثة والرابع إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وباقي المصابين إلى مستشفي سوهاج العام.

وفى مركز المنشاة، تبين أنه أثناء سير سيارة «ميكروباص» قيادة إسلام. م. أ «27 سنة- سائق» ويقيم بدائرة مركز سوهاج على الطريق الزراعى الغربى، اختلت عجلة القيادة في يده وأصطدم من الخلف بسيارة «نصف نقل» قيادة توماس. ج. ش «25 سنة- سائق» ويقيم دائرة مركز دار السلام، وقد نتج عن الحادث إصابة كل من: قائد السيارة الأولي بجروح بالوجه وفروة الرأس، وحماده. خ. ع «33 سنة -عامل» بكسر بالساق اليسري وجرح بالجبهة، وراضي. ع. ر «35 سنة- عامل» بكسر بالساق اليمني، ونعمان. ت. أ «55 سنة- نجار» بكسر بالساق اليمني، وجميعهم من مستقلي السيارة الأولي ويقيمون بدائرة مركز جرجا، وتم نقلهم إلى مستشفي سوهاج الجامعى، ومستشفى سوهاج العام.

وفى مركز طهطا، تبين أنه أثناء سير سيارة «نقل» قيادة رأفت. ع. ع «26 سنة» ويقيم بدائرة مركز دارالسلام، إختلت عجلة القيادة في يده وأصطدم بدراجة بخارية «بدون لوحات معدنية» قيادة على. م. م «19 سنة – طالب» ويقيم بدائرة المركز، وقد نتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومرافقه على. ع. ع «20 سنة- طالب» ويقيم بذات الناحية باشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم نقلهما إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وتحررت بالحوادث الثلاثة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.