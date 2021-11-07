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عضو نقابة الأطباء: الطبيب ليس مجرمًا لكي يتم حبسه احتياطيًا

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عضو نقابة الأطباء: الطبيب ليس مجرمًا لكي يتم حبسه احتياطيًا عضو نقابة الأطباء: الطبيب ليس مجرمًا لكي يتم حبسه احتياطيًا

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قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الطبيب يتحول إلى مريض في بعض الأحوال، ويخضع للعلاج تحت يد زملائه من الأطباء، مشيرًا إلى أن نسبة تعرض الأطباء للعدوى تصل لـ35%، وتزيد هذه النسبة لمن يعمل في مستشفيات العزل أو العناية المركزة.

وتابع «أمين»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن قانون المسؤولية الطبية يجب أن يتفهم طبيعة مهنة الطبيب، معقبًا: «عايزين الطبيب اللي اتبع البروتوكولات العلمية السليمة في إجراء أي عملية، وحدثت مضاعفات في العملية الجراحية، ففي هذه الحالة لا يجب أن يحاكم أمام لجنة قضائية بعيدة كل البعد عن العملية الفنية إلى قام بإجرائها».

وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية ينص على تشكيل لجنة من 7 أعضاء للنظر في الشكاوي الطبية بينهم عضو واحد فقط في نقابة الأطباء، وعضو من محكمة الاستئناف، ورئيس مصلحة الطب الشرعي، وجمعية أصدقاء المرضى، وعضو من نقابة المحامين، معقبًا: «هل يمكن أحد من هؤلاء أن يجامل الطبيب.. لا يمكن على الإطلاق».

ولفت إلى أنه يرفض فكرة الحبس الاحتياطي للطبيب في قضايا الخطأ الطبي، معقًبا: «الطبيب ليس مجرمًا لكي يتم حبسه احتياطيًا».

المصرى اليوم

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