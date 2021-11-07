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أستاذ بجامعة الأزهر يطالب باستدعاء التربية الدينية: «انتو خايفين من الدين ليه»

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أستاذ بجامعة الأزهر يطالب باستدعاء التربية الدينية: «انتو خايفين من الدين ليه» أستاذ بجامعة الأزهر يطالب باستدعاء التربية الدينية: «انتو خايفين من الدين ليه»

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قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن غياب التربية الدينية عن المجتمع والمدرسة أدى لانتشار الجريمة والعنف والتطرف، مضيفًا أن الشخص الذي قطع رأس راجل في الإسماعلية قام بتقليد بعض المشاهد السينمائية في التلفاز.

وشدد «فؤاد»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، على ضرورة استدعاء رموز المجتمع مثل طه حسين والشيخ محمد متولي الشعراوي وكبار العلماء والمثقفين، لكي نغرس في المجتمع القيم والمبادئ.

وطالب بضرورة استدعاء التربية الدينية مرة أخرى، معقبًا: «انتوا خايفين من الدين ليه، ما هو الدين هو اللي هيقول للشخص اللي بيقتل ده حرام».

ولفت إلى أن بعض الرموز تعيب على أحد الصيادلة التي تقرأ القرآن الكريم في الصيدلية، ويطالبه بقراءة مرجع في الأدوية وترك المصحف، معقبًا: «الرئيس كرم طفل صغير بسبب قراءته الجيدة للقرآن، وييجي إعلام أو رمز ينتقد هذا الأمر، يحارب القرآن وهذا أمر غريب جدًا».

المصرى اليوم

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