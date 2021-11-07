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: شراكة «أوكوس» أحدثت شرخا عميقا في «الناتو»

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روسيا : شراكة «أوكوس» أحدثت شرخا عميقا في «الناتو» : شراكة «أوكوس» أحدثت شرخا عميقا في «الناتو»

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن إعلان أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة تكتل «أوكوس»، أثار الجدل في «الناتو» من ناحية المفاهيم.

وقالت في تصريح لقناة « – 1»: «ما هذا الاجماع والتضامن؟ بعد كل شيء، من خلال هذا العمل، أحدثوا شرخا عميقا داخل أسرة الناتو، وليس فقط خلافا في المفاهيم، ولكن أيضا تناقضا تكنولوجيا.. نعرف نوع الغواصات النووية التي ستحرس القارة الأسترالية، ولكن ضد من، ولماذا، وبأي وقود ستعمل، وكيف سيرتبط كل هذا بالوثائق الأساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟».

وأضافت: «تم التخلص من فرنسا بكل مشاريعها التكنولوجية والاقتصادية التي تم حسابها».

وأشارت زاخاروفا إلى أن «أيديولوجية العالم الغربي هي خلق تكتلات تكون في مواجهة مستمرة مع شخص ما».

وتابعت: «أيديولوجية بلادنا هي التعامل على أساس المساواة من أجل مواجهة التهديدات.. انظر ما هو الاختلاف.. أن نكون أصدقاء ضد شخص ما أو أن نكون أصدقاء معا للتغلب على المشاكل المشتركة».

وأعلنت أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة في الـ15 من سبتمبر الماضي عن شراكة أمنية جديدة «أوكوس».

وتخطط أستراليا بموجب هذه الشراكة لبناء 8 غواصات نووية على الأقل باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، وإعادة تجهيز قواتها المسلحة بصواريخ كروز الأمريكية.

المصرى اليوم

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