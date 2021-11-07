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الولايات المتحدة تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق

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الولايات المتحدة تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق الولايات المتحدة تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق

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تعيد الولايات المتحدة فتح حدودها البرية والجوية، غدا الاثنين، أمام الزوار الأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد ، لتنهي بذلك 20 شهرا من الإغلاق الذي فصل العائلات وتعطل السياحة وتوتر العلاقات الدبلوماسية.

القيود التي فرضها الرئيس السابق دونالد في أوائل عام 2020، وأيده خليفته جو بايدن فيها، تعرضت لانتقادات واسعة وأصبحت محورا للاضطرابات الناجمة عن الوباء.

لاقت قيود السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية انتقادات حادة خاصة في أوروبا وجيران أمريكا الأقرب؛ كندا والمكسيك، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

جاءت القيود في البداية كمحاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا، حيث أغلقت الحدود الأمريكية بعد مارس 2020 أمام المسافرين من أجزاء كبيرة من العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين والهند والبرازيل والمكسيك وكندا.

وتتوق العائلات على جانبي المحيط الأطلسي إلى لم شملهم أخيرا مع أحبائهم، ولمواجهة الطلب المرتفع على السفر، زادت شركات الطيران من عدد الرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي.

المصرى اليوم

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