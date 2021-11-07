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كارثة صحية.. 150 مليون أسرة معرضة للإصابة بالزهايمر (تفاصيل)

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كارثة صحية.. 150 مليون أسرة معرضة للإصابة بالزهايمر (تفاصيل) كارثة صحية.. 150 مليون أسرة معرضة للإصابة بالزهايمر (تفاصيل)

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة «إيه سي إميون» التي تطور دواء لعلاج مرض الزهايمر، أندريا فايفر، عن أنه من المتوقع أن يزيد عدد الأسر التي ستتأثر بالمرض إلى ثلاثة أضعاف تقريبا بحلول عام 2050.

وحصلت الشركة على استثمار بعدة ملايين من الداعمين الرئيسيين لشركة «بيونتيك» الألمانية التي تنتج لقاحا مضادا لكوفيد-19، في إطار سعيها للتوصل إلى لقاح محتمل لمرض باركنسون، ونشرت مجلة «فيرتشافتسفوخه» الاقتصادية الألمانية، أن مرض الزهايمر غير قابل للشفاء ولا يعرف أصله، بأنه «جائحة تتفشى ببطء في أنحاء العالم».

وأضاف أن «الزهايمر يؤثر حاليا على 55 مليون أسرة، ومن المتوقع أن يشمل ما يصل إلى 150 مليونًا بعد 30 سنة»، وفقا لـ «رويترز».

المصرى اليوم

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