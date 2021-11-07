«التونسي ربع وقت» لعز الدين قنون يفتتح عروض اليوم الثاني لـ«شرم الشيخ المسرحي»

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شهد اليوم الثاني لفعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، خلال الاحتفال باليوم التونسي، وبحضور السفير محمد بن يوسف، وضمن تكريم الفنان التونسي الراحل، عز الدين قنون، وبدأ الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي، وشهد العرض حضور المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، ابنة الفنان الراحل عز الدين قنون، والتي تسلمت درع التكريم عن والدها، معربة عن سعادتها بالتكريم، قائلة «طالما عز الدين قنون مازال حي بفضلكم»، وكذلك تم تكزيم السفير التونسي محمد بن يوسف. كما حضر كل من اعضاء لجنة التحكيم، من بينهم الفنان احمد صيام، الهام شاهين، لقاء الخميسي، داود حسين.

الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي وتقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتستمر فعاليات المهرجان حتي 11 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ .