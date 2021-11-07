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"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي

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"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي "رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي
"العيسى": العراق الكبير والقوي سيواصل دحرها والمضي في مسيرة تقدمه وازدهاره

أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشدّ العبارات العمل الإرهابي الفاشل الذي استهدف مقرّ إقامة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق السيد مصطفى الكاظمي.

وفي بيان صدر عن الأمانة العامة للرابطة في مكة المكرمة، قال الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: "إن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار العراق، وضرب أمنه، وإرهاب شعبه، مصيرها "بحمد الله" الفشل والخذلان، وسيواصل العراق الكبير والقوي "بعون الله" دحرها، والمضي في مسيرة تقدمه وازدهاره وتعزيز لُحمته الوطنية.

وأعرب، باسم مجامع الرابطة ومجالسها وهيئاتها العالمية، عن الوقوف التام مع جمهورية العراق حكومة وشعباً، في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، داعيًا الله تعإلى أن يحفظ العراق العزيز من كل سوء، ويديم عليه الأمن والاستقرار والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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