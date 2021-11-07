البرهان يجدد التزام القوات المسلحة السودانية بالتحول الديمقراطي

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جدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التزام القوات المسلحة السودانية التام بالتحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب.

واشاد البرهان لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم، وفد جامعة الدول العربية، برئاسة الامين العام المساعد السفير حسام زكي، بالدور الكبير الذي تضطلع به جامعة الدول العربية لدعم وانجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان.

من جانبه أوضح السفير حسام زكي، في تصريح صحفي، عقب اللقاء، أن الوفد نقل رسالة شفهية من أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية تؤكد دعم جامعة الدول العربية للتحول الديمقراطي في السودان، مبيناً أهمية الحوار واعتماده كوسيلة اساسية للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الإنتقال الديمقراطي.

وقال السفير حسام زكي: إن اللقاء تطرق لعدة قضايا تتصل بالوضع الراهن، مبيناً ان الحوار كان جاداً، مشيراً لنقل موقف القيادة السودانية للأمين العام للجامعة العربية.

وأكد السفير حسام زكي، دعم الجامعة العربية للسودان في كل المراحل، وتراقب عن كثب مسيرة التحول الديمقراطي وصولا لبر الأمان.