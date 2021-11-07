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رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة

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رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض ملفات العمل المشتركة في إطار التنسيق المستمر بين والبنك المركزي المصري.

وثمن رئيس الوزراء الجهد المبذول من مسئولي البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد القومي في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم.

وصرّح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي المصري فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة آليات وسبل زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، عبر دعم مصادره المختلفة، والتوسع في الصادرات المصرية، وكذا دعم وتشجيع القطاع الخاص، كمشارك رئيسي في المشروعات التنموية.

كما شهد الاجتماع استعراض آليات التعامل مع الموجة التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية حاليا بسبب تحديات سلاسل التوريد.

المصرى اليوم

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