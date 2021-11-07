ولي عهد أبو ظبي للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار

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أجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، اتصالا هاتفيها برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، صباح اليوم.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن ابن زايد أجرى الاتصال الهاتفي للاطمئنان على سلامة الكاظمي إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرضها لها.

وأكد ولي عهد أبوظبي وقوف الإمارات مع العراق وتضامنها مه من أجل الوصول إلى الاستقرار والتنمية.

وتعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة استخدمت فيها طائرات مسيرة استهدفت منزله، لكنها لم تتمكن من إلحاق أي ضرر به.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إن الهجوم تم تنفيذه بواسطة 3 طائرات مسيرة، مشيرة إلى أنه تم إسقاط اثنتين منها.