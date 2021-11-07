أخبار عاجلة

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
تقلبات جوية حادة وسريعة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين إلى السبت 20 نوفمبر -
هاني سعيد ينتقد جهاز المنتخب بسبب عبدالله السعيد -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الطلقات النارية -
أمين صندوق الزمالك: «مفيش فلوس للتجديد للاعبين.. والحل المناسب إجراء الانتخابات غدًا» -
شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران -
«فستاني اتقطع من كتر استعجالي».. أصالة تتأخر ساعة ونصف عن حفلها بـ«الموسيقى العربية» -
وزير التنمية المحلية يتابع تأسيس وحدة للمخلفات الصلبة في الدقهلية -
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد القديس لاون الكبير -
قصور الثقافة تكرم الفنانة زينة في قصر السينما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا

Print
أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت الولايات المتحدة تدفقا من المسافرين الدوليين الذين سيعبرون حدودها جوا وبرا غدا الاثنين بعد أن ترفع القيود عن العديد من سكان العالم والتي كانت قد فرضتها لأول مرة في أوائل 2020 للحد من انتشار مرض كوفيد-19.

وتتوقع شركة طيران يونايتد إيرلاينز زيادة بنسبة 50 بالمئة في أعداد الواصلين إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين بالمقارنة بالاثنين الماضي عندما أدخلت البلاد نحو 20 ألف مسافر.

وحذر إد باستيون الرئيس التنفيذي لشركة طيران دلتا إيرلاينز من أن المسافرين يجب أن يكونوا مستعدين للوقوف في طوابير طويلة. وقالت دلتا إنها شهدت زيادة بنسبة 450 بالمئة في الحجوزات في الأسابيع الستة التالية لإعلان الولايات المتحدة رفع القيود بالمقارنة بالأسابيع الستة السابقة على الإعلان.

وكتب كيفن مونيوس المتحدث باسم البيت الأبيض على تويتر يقول «في حين نتوقع طلبا عاليا عندما ترفع الولايات المتحدة القيود القائمة على السفر جوا وبرا يوم الاثنين، نتخذ خطوات حاسمة لنكون مستعدين لتوفير موارد إضافية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تقلبات جوية حادة وسريعة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين إلى السبت 20 نوفمبر

تقلبات جوية حادة وسريعة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين إلى السبت 20 نوفمبر

هاني سعيد ينتقد جهاز المنتخب بسبب عبدالله السعيد

هاني سعيد ينتقد جهاز المنتخب بسبب عبدالله السعيد

جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الطلقات النارية

جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الطلقات النارية

أمين صندوق الزمالك: «مفيش فلوس للتجديد للاعبين.. والحل المناسب إجراء الانتخابات غدًا»

أمين صندوق الزمالك: «مفيش فلوس للتجديد للاعبين.. والحل المناسب إجراء الانتخابات غدًا»