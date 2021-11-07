أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا

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توقعت الولايات المتحدة تدفقا من المسافرين الدوليين الذين سيعبرون حدودها جوا وبرا غدا الاثنين بعد أن ترفع القيود عن العديد من سكان العالم والتي كانت قد فرضتها لأول مرة في أوائل 2020 للحد من انتشار مرض كوفيد-19.

وتتوقع شركة طيران يونايتد إيرلاينز زيادة بنسبة 50 بالمئة في أعداد الواصلين إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين بالمقارنة بالاثنين الماضي عندما أدخلت البلاد نحو 20 ألف مسافر.

وحذر إد باستيون الرئيس التنفيذي لشركة طيران دلتا إيرلاينز من أن المسافرين يجب أن يكونوا مستعدين للوقوف في طوابير طويلة. وقالت دلتا إنها شهدت زيادة بنسبة 450 بالمئة في الحجوزات في الأسابيع الستة التالية لإعلان الولايات المتحدة رفع القيود بالمقارنة بالأسابيع الستة السابقة على الإعلان.

وكتب كيفن مونيوس المتحدث باسم البيت الأبيض على تويتر يقول «في حين نتوقع طلبا عاليا عندما ترفع الولايات المتحدة القيود القائمة على السفر جوا وبرا يوم الاثنين، نتخذ خطوات حاسمة لنكون مستعدين لتوفير موارد إضافية».