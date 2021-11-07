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وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية

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وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية

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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقوم حاليًا بميكنة محطات سكك حديد على غرار محطات مترو الأنفاق، وتركيب بوابات إلكترونية للتحكم والسيطرة، وكانت المرحلة الأولى هي أربعة محطات رئيسية هي (القاهرة والجيزة وسيدي جابر والإسكندرية).

وقال الوزير في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح معرض النقل الذكي، إنه يجري تنفيذ ذلك بالتعاون مع شركة محلية مصرية، كما أنه جاري تطوير وميكنة محطة دمنهور كمحطة نموذجية بمنظومة محلية الصنع بالكامل بنسبه 90٪ وتعمل هذه المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين لتواكب جميع أنظمة وسائل المواصلات الحديثة مثل المترو ومرفق النقل العام.

وأضاف أنه تم توفير قنوات بيع داخل المحطات وخارج المحطات ومنها تطبيقات الموبايل أبليكيشن، وكذلك تطوير نظام البوابات الالكترونيه ووضع منظومة كاميرات المراقبة للمحطات الداخلية، والمنظومة بالكامل مرتبطه بالرقم القومي للمواطن، وهي جاهزة للتكامل مع الكارت الموحد المواصلات، بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة.

المصرى اليوم

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