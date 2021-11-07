تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تتجه أنظار عشاق الكرة الساحرة المستديرة ومحبي الدوري الإيطالي اليوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل في واحدة من أشهر مباريات الديربي حول العالم إن لم تكن الأشهر، ديربي الغضب الذي يجمع بين ميلان ونظيره الإنتر.

وتنطلق المباراة بين ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي عند الساعة 9:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة الموافق الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:45 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويحتل فريق إنتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي، المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو هذا الموسم بينما يتربع ميلان على القمة برفقة نظيره فريق نابولي برصيد 31 نقطة لكل فريق.

وتأتي المباراة بين الإنتر وميلان ضمن الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإيطالي وتقام على أرض ملعب جوزيبي مياتزا الشهير في مدينة ميلانو الإيطالية.

ووفقا للتدريبات الأخيرة وخطط فريق الإنتر لتقليص فارق الصدارة مع ميلان ونابولي ينتظر أن يخوض سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

في خط الدفاع: باستوني وسكرينيار ودي فري.

في خط الوسط: دارميان وباريلا وبروزوفيتش وتشالهانوجلو وإيفان بريسيتش.

في خط الهجوم: إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز.