مانشستر يوناتيد يحصل على موافقة رودجرز لخلافة سولشاير

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كشفت تقارير صحفية بريطانية صادرة الأحد، أن اللاعبين الكبار في مانشستر يوناتيد قد وافقوا شفهياً على التعاقد مع بريندان رودجرز المدير الفني الحالي لفريق ليستر سيتي. يبدو أن مدرب ليفربول السابق مستعد لتولي زمام الأمور في مانشستر يونايتد بعد سلسلة من العروض دون المستوى التي قدمها الشياطين الحمر.

كان أولي جونار سولشاير قد مر بفترة صعبة بعدما تعرض لانتقادات شديدة للغاية من الجماهير والإعلام الإنجليزي، حيث فاز بنسبة 54 ٪ فقط من مبارياته منذ انضمامه إلى الشياطين الحمر قرب نهاية عام 2018، بينما قدم مانشستر يونايتد أداءً رائعًا في فترة الانتقالات، حيث ضم رافائيل فاران وكريستيانو رونالدو، كان أداؤهما على أرض الملعب ضعيفًا.

على الرغم من أنهم بدأوا الموسم بقوة بالفوز على أرضهم ضد ليدز، فقد خسر اليونايتد أمام يونج بويز، وست هام، وأستون فيلا. كما ضاعفت خسارتهم 4-2 أمام ليستر سيتي وخسارتهم 5-0 أمام ليفربول من مشاكل سولشاير. في حين أن الفوز الدراماتيكي على توتنهام كان من الممكن أن يحسن الأمور، فإن الخسارة الأخيرة 2-0 على أرضه أمام مانشستر سيتي كانت القشة الأخيرة للنرويجي.

مع خسارة الديربي، تلقى فريق سولشاير هزيمته الرابعة في الدوري في ستة مباريات، ويشعر المدرب النرويجي حاليًا بالضغوط في أولد ترافورد. عندما سئل عما إذا كان يشعر وكأنه كان في وقت ضائع خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قلل سولشاير من مثل هذه الادعاءات وشرح الموقف بشكل حاد.

وأوضح قائلاً: «لا، لم أبدأ في الشعور بذلك. لدي اتصالات جيدة طوال الوقت مع النادي الصريح والصادق بشأن الموقف».

ومع ذلك، مع هذه التقارير الجديدة، يبدو أن مهمة سولسكاير التي دامت ثلاث سنوات كمدرب لمانشستر يونايتد ستنتهي.

من ناحية أخرى، أعجب بريندان رودجرز مع ليستر سيتي في السنوات الأخيرة، وشهدت الفترة التي قضاها في سلتيك حصول المدرب على لقب الدوري الاسكتلندي الممتاز مرتين على التوالي. لقد حصل بالفعل على لقبين مع الثعالب، بعد أن فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الخيرية في وقت سابق من هذا العام.

مع الدعوات إلى إقالة سولشاير التي يتردد صداها باستمرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يأمل مشجعو مانشستر يونايتد بالتأكيد أن تكون هذه الشائعات صحيحة.