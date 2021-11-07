شيفتشنكو يتولى تدريب جنوى

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أعلن نادي جنوى الإيطالي، عن تعيين الأوكراني أندري شيفتشينكو مدربًا للفريق حتى 2024.

وكتب شيفتشينكو تدوينة عبر حسابه على تويتر:«لنبدأ مغامرة جديدة، لإعادة جنوى إلى مستواها التاريخي».

وتمت إقالة دافيدي بالارديني المدرب الأسبق لجنوى، بعد تعادله أمام فريق إمبولي بنتيجة 2-2.

يذكر أن جنوى يحتل المركز الـ17 برصيد 9 نقاط فقط بعد مرور 12 جولة في الدوري الإيطالي حتى الان.

شيفتشينكو سيظهر لأول مرة لقيادة الفريق في مباراة روما تحت قيادة مورينيو، يوم 21 نوفمبر من الشهر الجاري.

قاد شيفتشينكو المنتخب الأوكراني في 44 مباراة، ومن إنجازاته التأهل لنهائيات يورو 2020.