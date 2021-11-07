توابع القمة مستمرة| سخرية كهربا واستدعاء شلبي .. أزمة مرتضى وحقيقة مشادة فرح وشيما

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تواصل أجواء القمة 123 والتي جمعت قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك توابعها على الساحتين الرياضية والإعلامية ولكن هذه المرة بعيدًا عن الأحاديث الفنية.

وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز على الفارس الأبيض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي يستعرض المصري اليوم أبرز تلك الأزمات فضلًا عن توضيح حقيقتها

التحقيق مع المعلق مدحت شلبي أصدر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، قرارًا باستدعاء الإعلامي الكابتن مدحت شلبي للتحقيق بشأن أسلوب تعليقه على مباراة الزمالك و الأهلي الأخيرة. وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان أصدرته منذ قليل: «يستدعي مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات في أثناء التعليق على مباراة الزمالك و الأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز».

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2- حقيقة مشادة فرح وشيما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عن وقوع أزمة بين الإعلامية فرح على وزميلتها شيما صابر، وذلك بسبب تنمر الأخيرة على ملابس الأولى.

وتبين أن الواقعة غير حقيقية «مفبركة» وأن الأجواء تسير بشكل طبيعي بين الثنائي المميز في الإعلام الرياضي.

3- سخرية كهربا

سخر محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من هزيمة الزمالك أمام المارد الأحمر في مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب «كهربا» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: «الواحد ربك هو الواحد.. اتنين يا الحسن والحسين.. تلاتة بالله العظيم ما جي هنا تاني.. اربعة صحبتنا حلوة مربعة.. الخمسة عدد صوابع الكف».

مرتضى منصور

يتواصل الحديث داخل نادي الزمالك عن عودة مجلس الإدارة السابق بقيادة مرتضى منصور، الذي أكد انه فضل العودة عقب لقاء الأهلي لعدم إخراج اللاعبين عن حالة التركيز.

ومن المنتظر أن تستمر حالة الجدل داخل جدران القلعة البيضاء لحين حسم قرار عودة المجلس من عدمه وتحديد موعد الانتخابات المقبلة.