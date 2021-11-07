«الشيوخ» يوافق على تعديلين بقانون «التخطيط العام»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الاحد، على تعديلين مقترحين تقدم بهما كلا من النائب محمد فريد والنائب رامي جلال أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قانون التخطيط العام للدولة.

وجاء الاقتراح الأول الذي تقدم به النائب محمد فريد، بتعديل المادة المتعلقة بتعريف إطار التنمية لتنص على «إن إطار التنمية التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط هي السياسة العامة والأهداف والغايات بصور التشاركية».

واستهدف التعديل التأكيد على نهج التخطيط التشاركي ليتماشى مع أهداف القانون والتحول للامركزية.

وجاء الاقتراح الثاني للنائب رامي جلال بالمطالبة باستحداث بند جديد في اختصاصات الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، مقترحاً اختصاصًا مستحدثًا نصه: «إعداد تقرير سنوي لمتابعة مدى تقدم عملية تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قياسًا بالأجندات الاقليمية والدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة».

وقال جلال إنه: «لا يمكن للعملية التخطيطية أن تكون فعالة دون متابعة آخر ما وصل إليه العالم من حولنا فيما يخص الملفات التنموية المختلفة، والمؤشرات المتنوعة مثل: مؤشرات قياس الأداء، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وبناء عليه نحتاج إلى تقرير يوضح لنا أين نقف الآن بالنسبة للعالم من حولنا لنتمكن من الإنطلاق بعدها في عملية التخطيط».