تحديد أطراف مشاجرة وضبط سلاح ناري بحوزة أحدهم
حدثت هيئة الصحة العامة البروتوكول لقاعات الأفراح والمناسبات ومن أبرز التحديثات إلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة...
الرياض : الوطن
02 ربيع الثاني 1443 هـ
نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة. ونتج عن الحملة ضبط 329 دراجة نارية مخالفة،...
الرياض : الوطن
02 ربيع الثاني 1443 هـ
عقدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من الدورات، وورش العمل المتنوعة، في المجالات العلمية، والصحية، والثقافية؛ وذلك بهدف...
الرياض : الوطن
02 ربيع الثاني 1443 هـ
خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن وزارة الصحة وضعت خطة مهنية لتطعيم الفئة العمرية 5- 11 عاما بلقاح فايزر...
الرياض : الوطن
02 ربيع الثاني 1443 هـ
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض، يوم غد الاثنين ولمدة 3...
الرياض : الوطن
02 ربيع الثاني 1443 هـ