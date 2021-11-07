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محافظ شمال سيناء يؤكد على أهمية مهنة الصيدلة ومجابهة الدخلاء على المهنة

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محافظ شمال سيناء يؤكد على أهمية مهنة الصيدلة ومجابهة الدخلاء على المهنة محافظ شمال سيناء يؤكد على أهمية مهنة الصيدلة ومجابهة الدخلاء على المهنة

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على أهمية مهنة الصيدلة باعتبارها أحد العناصر الأساسية في المنظومة الصحية للحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم .

وأضاف المحافظ، خلال لقائه مع أعضاء مجلس نقابة الصيادلة مساء اليوم برئاسة الدكتور محمد الهادى نقيب الصيادلة، وبحضور الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، والدكتور معتز بدوى سكرتير عام النقابة بشمال سيناء، أن للنقابة دور كبير في تلك المرحلة الهامة والتى تتكاتف فيها جميع الجهود لمواجهة جائحة كورونا المستجد، مشيرا إلى ضرورة مجابهة الدخلاء على المهنة، وعدم وجود أحد بأى صيدلية غير مالكها الصيدلى أو المدير من المسجلين في النقابة احتراما للمهنة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الهادى نقيب الصيادلة بشمال سيناء على دور النقابة في مواجهة انتشار ونشر الوعى للمواطنين من خلال إطلاق حملة توعية وتوزيع ملصقات في شوارع مدينة العريش وتنفيذ ندوات توعوية عن طرق الوقاية من الفيروس بعدد من المؤسسات والنقابات المهنية .

وأضاف أن النقابة تقوم بضبط العمل في الصيدليات من خلال المرور عليها والتأكد من وجود الصيدلى المسؤول عن كل صيدلية وبالتنسيق مع ادارة الصيدلة بمديرية الصحة.

وقدم الهادى باسم النقابة العامة للصيادلة شهادة شكر وتقدير للدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لدوره الداعم للصيادلة، وكذا درع النقابة الفرعية بشنال سيناء إلى المحافظ. كما قدم شهادة تقدير من النقابة العامة للصيادلة إلى الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة لدوره الداعم مع الصيادلة في توفير الرعاية الصحية لمواطنى المحافظة .

المصرى اليوم

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