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وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر

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وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر وزير الدفاع يلتقي رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة خلال زيارته الرسمية لمصر

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التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقرينته الشيخة حصة بنت صقر القاسمى، والوفد المرافق لهما، الذى يزور حالياً وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك لكلا الجانبين، وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعمق الروابط التى تجمع البلدين الشقيقين، وتوافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات المشتركة.

من جانبه، أشاد رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين البلدين وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وملحق الدفاع الإماراتى بالقاهرة.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة

المصرى اليوم

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