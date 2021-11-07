قطع المياه عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة ٦ ساعات غدًا

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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، الأحد، قطع المياه عن مدينة اخميم ومنطقة طريق سوهاج اخميم ومدينة ناصر وقرية نيدة وقرية الصوامعة شرق وقرية آبار وذلك غدا الاثنين الموافق ٨ نوفمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٩ من نفس الشهر ولمده ٦ ساعات للقيام باعمال الصيانة لخطوط المياه الرئيسية.

وشدد رئيس مياه سوهاج في بيان، الأحد، على القائمين بتلك الأعمال ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لاعاده ضخ المياه للمواطنين فور الانتهاء.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم المائية خلال فترة الانقطاع وانه يمكن استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن ١٢٥.