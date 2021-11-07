طفلان «8 و13 سنة» اختطفاها للتعدي عليها جنسيًا.. الأمن يكشف غموض مقتل رضيعة بسوهاج

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كشفت أجهزة الأمن بسوهاج، اليوم الأحد، غموض اختفاء طفلة منذ 3 أيام تبلغ من العمر «عامين» بدائرة مركز البلينا في جنوب المحافظة، حيث تبين قيام تلميذين من أبناء عمومتها باستدراجها أثناء لهوها أمام المنزل، وخطفها للتعدى عليها، وعقب ذلك ألقياها في فتحة ترعة مغطاه.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من سائق مقيم بدائرة المركز، باختطاف نجلته «ن. أ» تبلغ من العمر عامين من أمام مسكنه بذات الناحية، وعدم اتهامه أحد بالتسبب في ذلك، فجرى تشكيل فريق بحث بقيادة العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع البحث لقطاع الجنوب، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام.

وقرر والد الطفلة خروج نجلته صباح يوم البلاغ للهو أمام مسكنه، وعقب ذلك بحوالي 10 دقائق خرج من مسكنه للإطمئنان عليها وفوجئ بعدم تواجدها، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن أن وراء إرتكاب الواقعة تلميذ «8 سنوات»، ونجل عمه «13 سنة- تلميذ»، ويقيمان بذات الناحية، وتربطهما صلة قرابه بالطفلة المختطفة، وجرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا إتفاقهما على إستدراج المجنى عليها للتعدى عليها جنسياً، إلا أنها لم تلبي ذلك، فقام أحدهما بحملها والإنصراف بها مسرعاً من المكان بقصد التعدي عليها، وتم القائها عقب ذلك بفتحة ترعة مغطاة بقرية «بنى حميل»، وبإرشادهما أمكن إنتشال جثة المجني عليها، ونقلها إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.