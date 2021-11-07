ضبط 329 دراجة نارية مخالفة في مختلف المناطق
الرياض : الوطن
02 ربيع الثاني 1443 هـ
حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار الحالة المطرية على عدد من محافظات منطقة عسير وذلك حتى الساعة الواحدة من صباح غد الاثنين.وهطلت...
أبها :الوطن
02 ربيع الثاني 1443 هـ
عقدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من الدورات، وورش العمل المتنوعة، في المجالات العلمية، والصحية، والثقافية؛ وذلك بهدف...
الرياض : الوطن
02 ربيع الثاني 1443 هـ
خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن وزارة الصحة وضعت خطة مهنية لتطعيم الفئة العمرية 5- 11 عاما بلقاح فايزر...
الرياض : الوطن
02 ربيع الثاني 1443 هـ
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض، يوم غد الاثنين ولمدة 3...
الرياض : الوطن
02 ربيع الثاني 1443 هـ
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت من تحديد هوية أطراف مشاجرة تم تداولها في مقطع...
مكة المكرمة :الوطن
02 ربيع الثاني 1443 هـ