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ضبط 329 دراجة نارية مخالفة في مختلف المناطق

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رسميا.. إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

28cad4e2fc.jpg الرياض : الوطن
03f5ef2d6d.jpg02 ربيع الثاني 1443 هـ
تصوير : صالح الجبيري

استمرار الحالة المطرية في عسير حتى صباح الاثنين

حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار الحالة المطرية على عدد من محافظات منطقة عسير وذلك حتى الساعة الواحدة من صباح غد الاثنين.وهطلت...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

دورات للتأهيل المهني بجامعة الأميرة نورة

عقدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من الدورات، وورش العمل المتنوعة، في المجالات العلمية، والصحية، والثقافية؛ وذلك بهدف...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن وزارة الصحة وضعت خطة مهنية لتطعيم الفئة العمرية 5- 11 عاما بلقاح فايزر...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

انطلاق معرض الثقافة العدلية في جامعة الأمير سلطان

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض، يوم غد الاثنين ولمدة 3...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

تحديد أطراف مشاجرة وضبط سلاح ناري بحوزة أحدهم

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت من تحديد هوية أطراف مشاجرة تم تداولها في مقطع...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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