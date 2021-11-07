«شرف عظيم».. شريف منير ينشر صورة برفقة أرملة الشهيد أحمد منسي وأولاده

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شارك الفنان الكبير شريف منير، جمهوره ومتابعيه صورة تجمعه مع أطفال وأرملة الشهيد أحمد منسي، الذي استشهد عام 2017 الماضي.

وكتب «منير» معلقاً على الصورة التي تجمعه بأسرة البطل أحمد المنسي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأحد، قائلًا: «صوره تجمعني أنا وزوجة الشهيد البطل أحمد منسي وأولاده الأسبوع الماضي أثناء تكريمنا من جامعة حلوان... شرف عظيم».

يذكر أن أخر أعمال الفنان شريف منير مسلسل «إجازة مفتوحة»، وهو من نوعية الأعمال التي تنتمي إلى الـ40 حلقة ويشارك في بطولة هذا العمل نخبة من النجوم، منهم شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب، وهو من سيناريو وحوار أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي .