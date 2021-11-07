دولة تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا (تعرف عليها)

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أعلنت السلطات اليابانية، الأحد، عدم تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لأول مرة منذ أكثر من عام و3 أشهر، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وأكدت السلطات أن أخر مرة سجلت فيها زيادة صفرية في الوفيات في اليابان في أغسطس من العام الماضي، مؤكدة أنه «خلال اليوم الماضي، تم الكشف عن 126 حالة إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 126 مليون شخص.

وسجلت اليابان أكثر من 1.72 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، و18309 حالة وفاة، فيما تعافى أكثر من 1.7 مليون شخص من المرض، وفقا لـ «تاس».