أخبار عاجلة

العشري : كيروش نجح في تحقيق الهدف المطلوب ليه الحرب عليه -
سوهاج: تجمعات لمياه السيول تصل إلى المخرات بقرية «أولاد يحى» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري -
هاني رمزي يهاجم زكريا بطرس بعد تصريحاته المسيئة للإسلام: «هذا الكاهن مطرود».. صورة -
خوان براون: مهمتي مع الإسماعيلي صعبة .. وهدفي عودة الكرة الجميلة للدراويش -
الدكتور عماد الطيب مديرا للطب العلاجي بصحة قنا -
شاحنة هيدروجين تصميم «Pininfarina» تشارك في «رالي داكار 2022» في السعودية (فيديو) -
رسميا.. مدرب أنجولا يعتذر عن ضرب كيروش -
حمادة عبداللطيف : هناك لغز في عدم مشاركة أفشة ومصطفي فتحي مع المنتخب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

دولة تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا (تعرف عليها)

Print
دولة تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا (تعرف عليها) دولة تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا (تعرف عليها)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السلطات اليابانية، الأحد، عدم تسجيل حالة وفاة بسبب لأول مرة منذ أكثر من عام و3 أشهر، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وأكدت السلطات أن أخر مرة سجلت فيها زيادة صفرية في الوفيات في اليابان في أغسطس من العام الماضي، مؤكدة أنه «خلال اليوم الماضي، تم الكشف عن 126 حالة إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 126 مليون شخص.

وسجلت اليابان أكثر من 1.72 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، و18309 حالة وفاة، فيما تعافى أكثر من 1.7 مليون شخص من المرض، وفقا لـ «تاس».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

إيران تسجل 124 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل 124 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تركيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تركيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأردن تسجل 18 وفاة و1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن تسجل 18 وفاة و1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا