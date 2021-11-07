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الاتحاد الأوروبي يطالب بمعاقبة المسؤولين عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

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الاتحاد الأوروبي يطالب بمعاقبة المسؤولين عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي الاتحاد الأوروبي يطالب بمعاقبة المسؤولين عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

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طالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة المسؤولين عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وشدد الاتحاد في تصريحات صحفية، الأحد، على ضرورة الحوار السياسي داخل البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، في بيان صدر عنه اليوم الأحد أن التكتل يدين بشدة الهجوم الذي نفذ الليلة الماضية على مقر إقامة الكاظمي في بغداد بواسطة طائرات مسيرة.

وأشار المفوض الأوروبي إلى أن الهدوء وضبط النفس والحوار يحظى بأهمية قصوى في مرحلة ما بعد الانتخابات، مضيفا: «يتعين على كافة الأطراف الانخراط في حوار سياسي والتعاون للتعامل مع التحديات التي يواجهها العراق، وفقا لـ» اليوم«.

وتعهد بوريل بأن الاتحاد الأوروبي «سيواصل دعم الشعب العراقي في طريقه نحو السلام والاستقرار والازدهار.

المصرى اليوم

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