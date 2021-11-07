بعد اعتداءات على المساجد.. الهند تتعقب 100 حساب على شبكات التواصل الاجتماعي

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أعلنت الهند عن خطة جديدة لمطاردة مروجي الأخبار الزائفة، حيث تعرض المسلمون في إحدى الولايات الهندية إلى اعتداءات.

وتبحث الشرطة في الهند عن 100 من أصحاب الحسابات بشبكات التواصل الاجتماعي والذين قاموا بمشاركة «أخبار زائفة»، وذلك بعدما استهدفت هجمات لمشاغبين عددا من المساجد في شمال شرق البلاد.

وأفاد تقرير لصحيفة «الأوبزرفر» البريطانية اليوم، أن العنف الذي اندلع الشهر الماضي في ولاية تريبورا، كان على هامش أحد تجمع لمئات أتباع الجماعة الوطنية الهندوسية اليمينية، حيث بدأ الحادث كهجوم انتقامي تسبب فيه متقل العديد من المصلين الهندوس عبر الحدود المشتركة مع بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة.

وتعرضت أربعة مساجد للتخريب، بينما نهبت عدة منازل وشركات يملهكا مسلمون. لكن الشرطة أشارت إلى أن هناك أناسا يستهدفون تصعيد العنف، قاموا بمشاركة صور مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث.

وقال أحد كبار ضباط الشرطة في الولاية، والذي رفض ذكر اسمه، إن الحسابات التي تم التعرف عليها أخذت تنشر الشائعات والأخبار المفبركة ومقاطع الفيديو والصور الزائفة، التي لا ترتبط حتى بولاية تريبوا، مؤكدا أن كل شخص سوف يتم تحديد هويته واعتقاله لارتكاب هذه المواد المفبركة .

وأفاد تقرير أصدرته الشرطة لوسائل الإعلام، بأنه تم ضبط 102 منشور نشرها «أوغاد مجهولون» لتحفيز الصراع بين أشخاص من مجتمعات دينية مختلفة .

في حين أكدت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة كتبت لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب، تطالبها بحذف تلك المنشورات .

وأشار التقرير إلى أن كثيرا من المنشورات «المسيئة» تم حذفها اليوم الأحد، ولكن المنشورات الأخرى التي ظهرت بشكل كبير على الانترنت بدا أنها تركز على أزمة المسلمين الذين تم استهدافهم بالهجمات.

ونقل التقرير عن زعماء الأقلية الإسلامية بالهند أنهم صاروا يتعرضون بشكل متزايد للاعتداءات والتهديدات، مع وجود فرصة ضئيلة للحماية الرسمية، وذلك منذ أن أتى الحزب الوطني الهندوسي للسلطة في 2014.

بينما قال بيان من ائتلاف الجماعات الإسلامية الهندية إن حكومة ولاية تريبورا لم تبدأ بعد في اتخاذ تحرك كبير ضد مرتكبي العنف .

وأضاف البيان أن ضباط الشرطة الذين لم يمنعوا العنف يجب أن يخضعوا للتحقيق، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراء ضدهم .