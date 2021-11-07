«الدبيبة» يعتزم الترشح لمنصب رئيس ليبيا

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يعتزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة الترشح في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لمسؤول كبير في الحكومة نقلت عنه وكالة الأنباء «رويترز».

ويأتي ذلك قبل يوم من فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في ليبيا شهر ديسمبر القادم .

وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، اليوم أن قبول الترشح للانتخابات الرئاسية سيستمر حتى 22 نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل .