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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن استخدام طائرات مسيرة في منطقة النزاع بجنوب شرق أوكرانيا هو حق حصري لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العاملين في هذه المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستي».

وجاءت تصريحات ماريا على ممثل «جمهورية لوغانسك الشعبية» (غير المعترف بها) بأن الطائرة المسيرة التي رصد مراقبو بعثة «الأمن والتعاون» هجومها في 6 نوفمبر، تعود للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت بعثة المراقبة في تقرير لها إن دورية البعثة استهدفت من قبل طائرة مسيرة قصيرة المدى قرب إحدى البلدات الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية في منطقة النزاع، وقال وفد رسمي أوكراني في مجموعة الاتصال المعنية بتسوية النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) إن العسكريين الأوكرانيين أسقطوا طائرة مسيرة قرب البلدة نفسها.

وأضافت المسؤولة الروسية، لقد تعرض مراقبو منظمة الأمن والتعاون لهجوم من قبل طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وجاء في تقرير للبعثة أن الانفجار وقع على بعد 20 أو 30 مترا من مكان تواجد الدورية.

واتهمت زاخاروفا السلطات الأوكرانية بانتهاك اتفاقات مينسك حول تسوية النزاع.