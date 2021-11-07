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1000 حكاية وحكاية.. محاضرة بثقافة المنوفية

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1000 حكاية وحكاية.. محاضرة بثقافة المنوفية 1000 حكاية وحكاية.. محاضرة بثقافة المنوفية

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بدأت الإدارة العامة لثقافة المنوفية تقديم مبادرة «١٠٠٠ حكاية وحكاية»، والتي تهدف إلى تزويد الأطفال بالمعلومات المفيدة وربطهم بالثقافة من خلال قراءة قصص لهم وسرد الحكايات.

وبحسب بيان، الأحد، قدم بيت ثقافة منوف قراءة في كتاب للأطفال «الدب» تأليف. هشام الجبالي إلقاء. مبروكة السيد، وتناولت الحديث فيها عن أن الدب يعد من أضخم المخلوقات وأنه يجيد السباحة وتسلق الأشجار.

ومن بيت ثقافة الشهداء تمت قراءة قصة «صالح عليه السلام» تأليف. محمد أحمد برانق إلقاء الشيخ سعيد محمود واعظ أول بالأزهر الشريف.

وتحدث عن قبيلة ثمود والتي كانت تسكن بالحجر وتقع بين الحجاز والشام وهي قبيلة من القبائل التي تجمعت وتناسلت وتكاثرت من ذرية نوح عليه السلام، .

«توني في المدينة» كتاب من تأليف طارق الاشرافي قرأته أسماء الجمل .

وتتحدث القصة عن الفأر توني الذي كان يعيش في طرف الغابة ولكنه كان لديه فضول لزيارة المدينة وقد حقق حلمه وزار المدينة ثم عاد بعد ذلك إلى القرية فرحاً،

وكذا قصة «سمراء والدجاجة الحمراء» تأليف. نعمات إبراهيم قراءة ملاء منصور وحكت عن سمراء الفتاة النشيطة المجتهدة التي تحب الطيور وكان لها دجاجة حمراء وجدتها ذات يوم ترقد ولا تتحرك ظنتها مريضة اعتنت بها جيداً، إلى جانب العديد من القصص منها قصة «عبدالحميد وعيد من بورسعيد» ببيت ثقافة الماي، وقصة «الجميلة النائمة» بمكتبة الطفل والشباب بأشمون، وقصة «فارس في بلاد الاقزام» بقصر ثقافة شبين الكوم، وقصة «من البيت أفضل» ببيت ثقافة أشمون، وقصة «الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط» ببيت ثقافة بركة السبع، وقصة «صديق الطيور» بمكتبة الطفل والشباب بالشهداء.

المصرى اليوم

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