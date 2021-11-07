«الشيوخ» يوافق على تعديلين مقترحين على مشروع قانون «التخطيط العام»

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وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأحد، على تعديلين مقترحين تقدم بها النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، على قانون التخطيط العام للدولة.

وأوضح بيان، أن المقترح الأول يتعلق بالمادة 5 من القانون، واقترح النائب أحمد أبوهشيمة أن تنص المادة على أن يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الواردة في هذا القانون بما يلي: أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة علة المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه. ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة. د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنی. ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

وبرّر هذا التعديل الذي جاء في صدر المادة ليصبح الاتي: «يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الواردة في هذا القانون بما يلي، لأن هذه الصياغه تضمن الإبقاء على البند (و) الذي حذفته اللجنة المشتركة القائمة على تعديل القانون، وذلك لأن هناك اختصاصات أخرى يقوم بها المجلس بمقتضى هذا القانون.

أما التعديل الثاني فكان يتعلق بالمادة ٦ من القانون، واستهدف التعديل استبدال كلمة تحدد بكلمة تضع في البند الذي ينص على: «بتضع اللائحة التنفيذية آليات عمل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط»، وقال النائب أحمد أبوهشيمة إنه اقترح استبدال فعل «تحدد» بفعل «تضع» لأن هذا الفعل أكثر انضباطا ودقة في الصيغة القانونية، كما أنه هو الفعل الوارد في مواد القانون المتعلقة بالنص على اللائحة التنفيذية.