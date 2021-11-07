أخبار عاجلة

العشري : كيروش نجح في تحقيق الهدف المطلوب ليه الحرب عليه -
سوهاج: تجمعات لمياه السيول تصل إلى المخرات بقرية «أولاد يحى» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري -
هاني رمزي يهاجم زكريا بطرس بعد تصريحاته المسيئة للإسلام: «هذا الكاهن مطرود».. صورة -
خوان براون: مهمتي مع الإسماعيلي صعبة .. وهدفي عودة الكرة الجميلة للدراويش -
الدكتور عماد الطيب مديرا للطب العلاجي بصحة قنا -
شاحنة هيدروجين تصميم «Pininfarina» تشارك في «رالي داكار 2022» في السعودية (فيديو) -
رسميا.. مدرب أنجولا يعتذر عن ضرب كيروش -
حمادة عبداللطيف : هناك لغز في عدم مشاركة أفشة ومصطفي فتحي مع المنتخب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ مطروح يكرم صاحب مبادرة «كروت الأخلاق»

Print
محافظ مطروح يكرم صاحب مبادرة «كروت الأخلاق» محافظ مطروح يكرم صاحب مبادرة «كروت الأخلاق»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأحد، خلال الطابور المدرسي عبدالوهاب عبدالخالق، الأخصائي الاجتماعي بمدرسة عادل الصفتي 2 بمرسى مطروح، وتيسير دهيم، مدير المدرسة، للمبادرة الاخلاقية التي قام بها الاخصائي الاجتماعي لتعليم وتحفيز الطلاب على الالتزام بالسلوكيات الحميدة داخل وخارج المدرسة مع اختيار أفضل الطلاب التزاما أخلاقيا وسلوكياً بالفصول الدراسية وتكريمهم يوميًا.

وبحسب بيان، الأحد، أشاد محافظ مطروح بهذه المبادرة الاخلاقية الطيبة، مع إهداء الأخصائي الاجتماعي شهادة تقدير وكذلك مديرة المدرسة تقديرًا لهما، والتوجيه بتعميم المبادرة والترحيب بأي أفكار جديدة تعلم الطلاب مزيد من السلوكيات الاخلاقية والالتزام في كافة التعاملات سواء مع بعضهم البعض أو داخل المدرسة وخارجها.

كما سلّم محافظ مطروح الطلاب الفائزين بكارت الاخلاق خلال اليوم الأحد، هدايا تحفيزاً لهم ولزملائهم على الالتزام بالاخلاق والسلوكيات الجيدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العشري : كيروش نجح في تحقيق الهدف المطلوب ليه الحرب عليه

العشري : كيروش نجح في تحقيق الهدف المطلوب ليه الحرب عليه

سوهاج: تجمعات لمياه السيول تصل إلى المخرات بقرية «أولاد يحى»

سوهاج: تجمعات لمياه السيول تصل إلى المخرات بقرية «أولاد يحى»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري

وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري