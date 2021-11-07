محافظ مطروح يكرم صاحب مبادرة «كروت الأخلاق»

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كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأحد، خلال الطابور المدرسي عبدالوهاب عبدالخالق، الأخصائي الاجتماعي بمدرسة عادل الصفتي 2 بمرسى مطروح، وتيسير دهيم، مدير المدرسة، للمبادرة الاخلاقية التي قام بها الاخصائي الاجتماعي لتعليم وتحفيز الطلاب على الالتزام بالسلوكيات الحميدة داخل وخارج المدرسة مع اختيار أفضل الطلاب التزاما أخلاقيا وسلوكياً بالفصول الدراسية وتكريمهم يوميًا.

وبحسب بيان، الأحد، أشاد محافظ مطروح بهذه المبادرة الاخلاقية الطيبة، مع إهداء الأخصائي الاجتماعي شهادة تقدير وكذلك مديرة المدرسة تقديرًا لهما، والتوجيه بتعميم المبادرة والترحيب بأي أفكار جديدة تعلم الطلاب مزيد من السلوكيات الاخلاقية والالتزام في كافة التعاملات سواء مع بعضهم البعض أو داخل المدرسة وخارجها.

كما سلّم محافظ مطروح الطلاب الفائزين بكارت الاخلاق خلال اليوم الأحد، هدايا تحفيزاً لهم ولزملائهم على الالتزام بالاخلاق والسلوكيات الجيدة.