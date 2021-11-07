«التحالف الشعبي» يعقد ندوة «أونلاين» تحت عنوان «ماذا بعد إلغاء حالة الطوارئ ؟»

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ينظم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مساء الإثنين، ندوة «أون لاين» تحت عنوان «ماذا بعد إلغاء حالة الطوارئ؟».

ويدير الندوة إلهامي الميراغي، أمين عام مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي، وبمشاركة كلا من: طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، وكمال أبوعيطة، القيادي بحزب الكرامة، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا منذ أيام بإلغاء العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة، وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.. ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».