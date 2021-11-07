بمشاركة النني .. آرسنال يهزم واتفورد في الدوري الإنجليزي

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تمكن فريق آرسنال من تحقيق الفوز على ضيفه واتفورد بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد الشوط الأول، زيادة عددية في المناطق الدفاعية للفريقين وهو ما صعب وجود هجمات خطيرة وكرة هجومية خاصة لأصحاب الأرض الباحثين عن الفوز.

وظهر رفاق آرتيتا بشكل قوي خلال الفترة الثانية وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب إيميل سميث روي في الدقيقة 56، وشارك الدولي المصري محمد النني كبديل فيما حصل لاعب الضيوف كوتسكا على بطاقة حمراء في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد آرسنال إلى 20 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما توقف رصيد واتفورد عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.