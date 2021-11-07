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"الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال معارك طاحنة في مأرب

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"الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال معارك طاحنة في مأرب "الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال معارك طاحنة في مأرب
تدمير آليات عسكرية للمليشيا

تكبدت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد، خسائر بشرية ومادية كبيرة على أيدي الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بجبهات محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني خاض معارك طاحنة ضد المليشيا الإيرانية في الجبهات الجنوبية؛ إثر تسللات للأخيرة كسرها الجيش الوطني والمقاومة.

وأضاف أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي للجيش الوطني، استهدف مواقع وآليات وتعزيزات حوثية في مناطق بالجبهة الجنوبية؛ مما أدى إلى تدمير عربات وأطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.

على الصعيد نفسه، شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت المليشيا في ذات الجبهات، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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