الصحة: تطعيم نصف مليون مواطن يوميا باللقاحات المضادة لـ«كورونا»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه تم خلال الفترة الماضية التوسع في عملية تطعيم المواطنين، وحاليا يتم تقديم ما يزيد على 500 ألف جرعة في اليوم الواحد.

وأضاف الوزير خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أنه حتى الأن تم تطعيم ما يزيد على 90% من طلاب الجامعات «المنتظمين»، وجرى التأكيد على أنه لن يدخل الامتحانات سوى الطلاب الذين تم تطعيمهم، ومن ثم ستشهد الأيام المقبلة الانتهاء من تطعيم باقي الطلاب«.

وأوضح القائم بأعمال وزير الصحة، أنه قام أمس بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات «فاكسيرا»، ومساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، حيث تمت مناقشة خطة إنتاج لقاح «كورونا»، والتعاون مع شركة «سينوفاك» الصينية، ونقل تكنولوجيا التصنيع للقاح، إلى جانب دراسة استكمال عدد من المشروعات الإنشائية للشركة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها، خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجاري، وكذا عدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت، مُشددا على أهمية الاستمرار في خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع.