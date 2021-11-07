«بالدعاء».. ناهد السباعي تحيي الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي

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حرصت الفنانة ناهد السباعي على إحياء الذكرى الثانية لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنينة في مثل هذا اليوم منذ عامين عن عمر ناهز 35 سنة.

ونشرت ناهد السباعي صورة تجمعها بالراحل هيثم زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «الذكرى الثانية اللهم إنه في ذمتك، وحبل جوارك، فقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمهُ إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان مُحسناً فزد في حسناته، وإن كان مُسيئاً فتجاوز عنه».

وتحل اليوم الأحد الذكرى الثانية لرحيل الفنان هيثم أحمد زكي، حيث توفي في مثل هذا اليوم 7 نوفمبر 2019 عن عمر يناهز 35 سنة بمدينة الشيخ زايد، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، والراحلة هالة فؤاد.