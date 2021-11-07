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المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون

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المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون

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أعلنت الصينية اليوم أن أمام الصين «طريقا طويلا لتقطعه» في مجال حماية البيئة، معلنا حربا «شاملة» على التلوث بأهداف جديدة لهواء أكثر نقاء ومياه نظيفة وإجراءات جديدة للحد من الانبعاثات الكربونية .

ولفتت إلى أن هناك بعض التحسينات في الوضع البيئي للبلاد منذ إطلاق حملته لمكافحة التلوث، حسبما أفادت وكالة شينخوا للأنباء.

واستدركت الحكومة بانه سيكون من الصعب معالجة التلوث والتأكد من أن انبعاثات الكربون ستبلغ ذروتها في عام 2030 وأن الحياد الكربوني سيتحقق بحلول عام 2060، كما وعد الرئيس شي جين بينغ، لافتا إلى أنه «لا يزال هناك شوط طويل أمام حملة حماية البيئة».

وتتعرض الصين، والتي تحظى بلقب «ألعملاق الآسيوى»، وهي أكبر دولة مسببة للتلوث في العالم، لانتقادات كثيرة في مؤتمر «كوب 26» المنعقد في مدينة جلاسجو الأسكتلندية لبحث أزمة التغيرات المناخية، بسبب غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ، في وقت يفترض أن تتفاوض الدول فيه على خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة

وتعد الصين أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، حيث تم الإعلان أمس عن زيادة انتاجها من الفحم في ليصل إلى 11.88 مليون طن يوميا، وذلك بعد جهود «منسقة» ترمي إلى تخفيف حدة النقص في الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء، حسبما أكد جهاز التخطيط الاقتصادي الصيني، والذي رجح أن يزيد الإنتاج.

لكن الصين التي تعتبر أكبر مستهلك للفحم في العالم والذي يتسبب في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، تعهدت بتقليص استخدام الفحم بعد عام 2025.

المصرى اليوم

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