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محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته

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محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته

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نعى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، المتوفين في حادث انفجار أسطوانة غاز بعقار بشارع السيد أحمد بمنطقة داير الناحية في حي العمرانية.

وتقدم محافظ الجيزة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وتأكيده على تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم حتى تمام شفائهم.

وكلف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كل أوجه الدعم اللازمة والإعانات الفورية إلى أسر المتوفين والمصابين، والوقوف بجانبهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

كما كلّف محافظ الجيزة حي العمرانية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المجاورة للعقار المتأثر بالحادث، للتأكد من السلامة الإنشائية لها، حفاظاً على سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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